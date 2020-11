Alle kinderen doen mee in Doesburg

DOESBURG – Donderdag 29 oktober legden wethouder Arthur Boone, Peter van der Meijden, voorzitter Stichting Leergeld Doesburg, en Ward Terpstra van Jeugdfonds Sport & Cultuur hun samenwerking vast met Sam&Doesburg. Kinderburgemeester Matthijs de Jager was aanwezig namens alle kinderen van de gemeente Doesburg.

Sam&Doesburg maakt het makkelijker om financiële voorzieningen aan te vragen voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Het is een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Via het platform www.samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders en intermediairs in 1 keer gemakkelijk aanvragen doen voor een of meerdere voorzieningen. De gemeente Doesburg ondersteunt de samenwerking.

Wethouder Arthur Boone is blij met het initiatief. “Ook in Doesburg zien we dat er gezinnen in armoede leven. Een fiets, meedoen aan schoolactiviteiten of voetballen, het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sam& Doesburg is een mooie aanvulling op de armoederegelingen die er al zijn. Is er geen geld voor dansles, volleybal, verjaardag of schoolspullen, dan kan Sam&Doesburg helpen!”

In Nederland groeit gemiddeld 1 op de 12 kinderen en jongeren op in een gezin dat financieel de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Dat zijn gemiddeld 2 kinderen per schoolklas. En in de huidige coronatijd groeit dat aantal alleen maar. Iets wat voor de buitenwereld heel gewoon lijkt, zoals het vieren van een verjaardag of een gezinsuitje, is zonder ondersteuning voor deze kinderen geen optie. “Ik heb het geluk dat mijn ouders wel alles kunnen betalen, maar ik vind het belangrijk om het onderwerp ‘armoede’ onder jongeren ook bespreekbaar te maken. Want ik gun het ieder kind om de dingen te kunnen doe die hij of zij leuk vindt!”, aldus kinderburgemeester Matthijs.

Het grote voordeel van Sam&Doesburg is dat ouders makkelijker een aanvraag kunnen doen voor een of meerdere voorzieningen en voor een of meerdere kinderen. “Door de bestaande voorzieningen te bundelen, hoef je als ouder nu niet meer naar verschillende organisaties. En dat is fijn, want voor ouders is het vaak best lastig om hulp te vragen. Ook omdat dingen soms samenhangen: je kunt de contributie voor je sport wel vergoed krijgen, maar als je geen fiets hebt om naar het veld te rijden heb je alsnog een probleem. Ik ben dan ook blij met de nauwe samenwerkingen in Doesburg. Samen staan we sterk en kunnen we nog meer kinderen die opgroeien in armoede helpen!”, aldus Peter van der Meijden, voorzitter van de Stichting Leergeld Doesburg.