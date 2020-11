Afhaalbieb in Doesburg

DOESBURG – Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moest ook de bibliotheek van Doesburg vanaf 5 november tijdelijk de deuren sluiten. Tijdens de sluiting is het wel mogelijk om boeken af te halen via de Afhaalbieb. De AfhaalBieb is hét alternatief tijdens de sluiting van de bibliotheek. Leden kunnen via een contactformulier op de website aangeven wat hun favoriete genre is en medewerkers van de bibliotheek stellen daarop een mooi en passend tasje met boeken samen dat op naam klaarstaat. De afhaaltijden zijn te vinden op de website www.bibliotheekwestachterhoek.nl. Voor mensen die slecht ter been zijn of in quarantaine zitten, blijft de Boek aan Huis service gehandhaafd, zo lang er vrijwilligers en/of medewerkers zijn die dit kunnen uitvoeren. Vrijwilligers mogen niet binnen komen en hangen de boeken in een tasje aan deur.

Bibliotheekleden die op deze manier boeken willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via de klantenservice, per mail of via de website.