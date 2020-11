Aan de slag tijdens Natuurwerkdag

REGIO – Landschapsbeheer Gelderland viert dit jaar voor de twintigste keer Natuurwerkdag. Vrijwilligers gaan op vrijdag 6, zaterdag 7 of zondag 8 november aan de slag voor de natuur dichtbij huis.

Tijdens Natuurwerkdag doen de deelnemers samen met anderen iets voor het landschap. De activiteiten zijn veilig in de buitenlucht, met voldoende ruimte om afstand van elkaar te houden. Ervaring is niet nodig, iedereen kan meedoen.

In onze regio zijn er drie locaties waar wordt gewerkt. Zo steken vrijwilligers op vrijdag 6 november de handen uit de mouwen op Buitenplaats Bingerden in Angerlo. Tussen 9.30 en 14.00 uur worden hier bomen geplant en kleine boompjes en struiken verwijderd. Zaterdag 7 november gaat een groep vrijwilligers wilgen knotten en ander snoeiwerk doen op de Hoge Linie. Dit gebeurt tussen 10.00 en 15.00 uur. Bijzonder is dat dit natuurgebied normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk is. Ook op het terrein van voormalige zwembad Beekhuizen in Velp wordt zaterdag 7 november gewerkt, tussen 10.00 en 14.00 uur. Er wordt gesnoeid om het terrein open te houden, gras en blad afgevoerd en takken weggesleept.

Op www.natuurwerkdag.nl staat meer informatie over elke locatie en over hoe vrijwilligers zich aan kunnen melden om mee te helpen.