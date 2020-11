9000 Zonnepanelen voor huurhuizen Veluwonen

BRUMMEN – Meneer Elshof (huurder uit Brummen), KiesZon-directeur Erik Snijders en Veluwonen-directeur Marco de Wilde hebben onlangs het officiële startsein gegeven voor het zonnepanelenproject van Veluwonen. Tussen 2020 en 2022 kunnen 2.000 huurders van woningcorporatie Veluwonen zonnepanelen kiezen. In het dorp Brummen heeft KiesZon/Greenchoice inmiddels de eerste 1.400 panelen gelegd, want daar doet ruim 60 procent van de huurders mee.

Meneer Elshof is heel blij met zijn acht zonnepanelen: “Ik had ze eigenlijk al veel eerder willen hebben, want de zon schijnt voor iedereen, ook voor mij. Voor mij is de kostenbesparing het belangrijkst en natuurlijk wil ik mijn steentje bijdragen aan het energie-neutraal worden van Brummen!”

Heleen de Boer en Frans van Zeeventer hebben als bestuursleden van huurdersbelangenorganisatie Samen Eén hard meegewerkt aan het zonnepanelenproject. Ze zijn heel blij dat huurders van Veluwonen nu voor zonnepanelen kunnen kiezen. Frans: “Ik heb zelf net de zonnepanelen gekregen en ik zie gelijk wat ik bespaar. Hartstikke goed.” Heleen raadt huurders aan vooral mee te doen: “Grijp je kans en kies voor zonnepanelen. Wij zijn heel enthousiast.”

“Zonnepanelen zorgen ervoor dat we minder elektriciteit uit bijvoorbeeld gas gaan gebruiken. En dat levert onze huurders geld op”, zegt Kees Koren van Veluwonen. We hebben 4.000 huizen, maar niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld omdat het dak op het noorden ligt of omdat er een dakkapel in de weg zit. Er blijven daarom ongeveer 2.000 huizen over met een geschikt dak. Onze huurders kunnen zelf kiezen of ze panelen willen hebben. Ze betalen er 1,75 euro per maand per paneel voor.”

Huurders die interesse hebben in zonnepanelen moeten soms even wachten. Wanneer een dorp aan de beurt is, staat dat op www.veluwonen.nl/ik-huur/zonnepanelen. Veluwonen neemt zelf contact op met huurders die een geschikt dak hebben voor zonnepanelen.