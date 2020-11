40 Jaar Creatief’80

RHEDEN – Teken- en schilderclub Creatief ’80 uit Rheden bestaat veertig jaar. In verband met de pandemie wordt dit bescheiden gevierd met een expositie in het Dorpshuis in Rheden.

De schilderclub werd in 1980 opgericht door een paar enthousiaste schilders die in groepsverband wilden tekenen en schilderen. En nog steeds komen zij wekelijks samen op woensdagmiddag om gezamenlijk aan de slag te gaan met hun hobby. Onder het genot van een kop koffie of thee bekijken zij elkaars werk en stimuleren elkaar zoveel mogelijk. Maar ieder moet het zelf doen. Ook het portret tekenen wordt beoefend. Menig persoon heeft al eens model gezeten. In de zomermaanden is er voor de liefhebbers gelegenheid om buiten op verschillende locaties te tekenen of te schilderen. Helaas staan de activiteiten in deze periode op een laag pitje.

Naar aanleiding van dit veertigjarig bestaan, ist er een expositie te zien in het Dorpshuis te Rheden. Tot half april zijn werkstukken van leden te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Dorpshuis.