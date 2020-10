Zondag LandgoedMarkt Hof te Dieren

DIEREN – Zondag 11 oktober is er een extra LandgoedMarkt Hof te Dieren. Bezoekers kunnen ronddwalen langs de kramen met allerlei moois en genieten van de prachtige wijngaard. Het heeft er alles van om dat vakantiegevoel van een Mediterrane markt op te roepen.

De LandgoedMarkt Hof te Dieren inmiddels uitgegroeid tot een begrip op de Veluwezoom. Vanuit de wijde omgeving komt men naar de Markt om gezellig te genieten van alle moois en lekkers. Liefhebbers van natuur, wijn en gezelligheid zoeken de rust tussen de druiven om te ontspannen.

Deze zondag zijn de vaste kramen er natuurlijk ook weer met hun home, food, garden en streekproducten. Zo is er honing, chocola, jam, kaas, planten, pindakaas, pie en poffertjes. Er is ook aandacht voor het ambacht: aardewerk, keramiek, zeep, decoraties, boeken, sieraden en brocante. De LandgoedMarkt kent hiermee een aantrekkelijk aanbod van producten uit deze streek. Bezoekers kunnen natuurlijk ook heerlijk ronddwalen achter de prachtige bakstenen muur tussen de druiven van de wijngaard.

De LandgoedMarkt is zondag 11 oktober van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang en parkeren zijn gratis. De hond is welkom, mits aangelijnd. Alle coronamaatregelen worden in acht genomen.