Zeldzame juwelen in het Lalique Museum

DOESBURG – In het Lalique Museum, gevestigd in de historische Hanzestad Doesburg, is een nieuwe juwelententoonstelling geopend met zeldzame topstukken van René Lalique en tijdgenoten. Een van de topstukken is een onlangs door het museum verworven halssieraad, dat heeft toebehoord aan een Franse markiezin. De tentoonstelling, die onderdeel uitmaakt van Koninklijk Licht, is tot stand gekomen in samenwerking met juwelenhistoricus Martijn Akkerman. Beide tentoonstellingen lopen tot en met 20 juni 2021. Het reserveren van entreetickets verloopt via de website.

www.laliquemuseum.nl