Workshops Delpher in bibliotheek

DIEREN/VELP – Woensdag 4 november en dinsdag 10 november is er in de bibliotheek van Velp en Dieren een workshop Delpher. Delpher is een gratis toegankelijke website, ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek, met miljoenen gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. Tijdens de workshops helpt de Bibliotheek zoeken in Delpher, artikelen downloaden en bewerken.

Woensdag 4 november is er van 10.00 tot 12.00 uur een workshop in de bibliotheek in Velp. Dinsdag 10 november wordt de workshop gehouden van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Dieren. Vanwege de coronamaatregelen wordt er in kleine groepen gewerkt van 4 tot 8 personen en is vooraf aanmelden verplicht (www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda). Een laptop meenemen naar de workshop is niet nodig; daar zorgt de bibliotheek voor. Kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon.

