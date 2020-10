Wisselend succes voor Petra en Spica op NK Western Riding

EERBEEK – Petra Smedes heeft eind september samen met haar pony Spica deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap Western Riding in Someren. Het kampioenschap, dat Smedes eerder op haar naam schreef, zat er dit jaar niet in, maar de amazone en haar paint horse-merrie hebben genoten van het kampioenschap.

Het Nederlands Kampioenschap Western Riding wordt jaarlijks georganiseerd door de Dutch Paint Horse Club, voor alle ‘gevlekte paarden’, oftewel geregistreerde painthorses. Het was dit jaar een goed bezette show met meer dan 500 starts. De verschillende klasses waren dus goed gevuld en het niveau was hoog, meldt Petra. Ze deed met Spica mee op verschillende onderdelen..

In het onderdeel halter, de keuring, behaalde het duo een vijfde plaats. Ook bij de trail kwamen Petra en Spica op de vijfde plaats. Bij het onderdeel horsemanship liep het allemaal minder lekker. “Spica was erg in de war, niet bij de les”, vertelt Petra. “Ik kreeg geen goed contact en daarom werden we niet geplaatst in de categorie novice amateur. Toen kwam de amateur-klasse nog, maar ook daar ging het niet lekker. Ik Spica op twee handen gereden om haar beter te kunnen begeleiden. Toen ging het best redelijk, maar ik was al gediskwalificeerd.”

Alle hoop was toen gevestigd op het onderdeel western pleasure, Petra’s favoriete onderdeel. Ze reed met Spica in de novice-amateur, amateur en de green klasses. Dit keer ging het stukken beter. Het duo sleepte een bronzen medaille in de wacht in de klasse novice en in de amateurklasse en ook nog een zilveren medaille in de green.

“De kampioenstitel heb ik dit jaar niet kunnen bemachtigen, maar wàt hebben we gestreden voor deze plaatsingen”, blikt Petra terug. “Door Covid hebben we te weinig wedstrijden gereden en je merkt dan toch dat de routine er wat af gaat.”