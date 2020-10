Winkel Galerie Eerbeek, in de geest van Jan Mankes

EERBEEK – De expositie In de geest van Jan Mankes, met bijna vijftig werken van deelnemers aan de gelijknamige kunstwedstrijd, gaat dankzij enkele ondernemers in Eerbeek nog even door in de tijdelijke Winkel Galerie Eerbeek. De landelijke wedstrijd, die de Stichting 100 jaar Jan Mankes heeft georganiseerd, was bijzonder succesvol.

De kunstwerken die afgelopen zomer werden ingezonden en beoordeeld door een deskundige jury zijn tot en met 14 november nog te zien, gewoon tijdens het winkelen. De werken hangen nu bij de Wereldwinkel, de Pelikaan, boekhandel Hendriks, wijnkoperij Vriezekolk, de Kwalitaria en de bibliotheek in Eerbeek.

Vanaf 11 oktober is ook de tentoonstelling van hedendaagse realistische professionele schilders, Uitzicht op Jan Mankes te zien in Huis te Eerbeek. Deze is slechts geopend op bepaalde dagen, kijk hiervoor ook op de site www.100jaarjanmankes.nl

Schilderij van Bert Weening – Bereklauw in winters landschap