Wie kent deze agapornissen?

DIEREN – Groot was de verbazing bij Marion Nap, bewoonster van de wijk Stenfert in Dieren, toen zij een stelletje agapornissen aantrof in haar tuin. Ze hoorde regelmatig vrolijk vogelgeschetter van een haar onbekende soort. Dinsdag 27 oktober lukte het haar – van grote afstand- de diertjes op de foto te krijgen. Flink ingezoomd lijkt het te gaan om agapornissen.

Marion vraagt zich af of iemand deze diertjes mist? En wie weet er meer over de overlevingskans van agapornissen in het wild? De groene halsbandparkiet is inmiddels ingeburgerd in Nederland, maar kan ook een agapornis zelfstandig overleven? Wie weet er meer?