Wereldwinkel zoekt bestuurders

ARNHEM / VELP – Wereldwinkel Arnhem en Velp gaan per januari fuseren. Zo kunnen de winkels efficiënter worden geëxploiteerd en de fusie wordt aangegrepen om de identiteit op te frissen en een moderner imago te krijgen. De huidige voorzitters hebben het fusieproces begeleid en willen nu hun plek afstaan aan een nieuwe voorzitter, die het vernieuwingsproces kan coachen. Voorzitter Wilma van Velden legt uit: “We hebben voldoende omzet en voldoende enthousiaste vrijwilligers en blijven ons inzetten voor duurzame producten tegen een eerlijke prijs. Het assortiment past bij de huidige tijd, maar het geitenwollensokkenimago blijft aan ons kleven.” Gezocht wordt een voorzitter en een secretaris. Meer informatie is te vinden op www.wereldwinkelarnhem.nl of verkrijgbaar bij de huidige voorzitter Wilma van Velden, via tel. 06 – 11593313 (na 19.00u) of secretaris Anneke Heijmen, tel. 06-23804142 (na 19.00u).