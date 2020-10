Week van het Landschap bij GLK

ROZENDAAL / EERBEEK – Elk jaar, en altijd tijdens de herfstvakantie, viert Nederland de Week van het Landschap. Hier doet Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) aan mee met een divers programma op alle zeven kastelen. Hieronder vallen ook Huis te Eerbeek en Kasteel Rosendael. Zo wordt op Huis te Eerbeek een wandeling gemaakt in de voetsporen van schilder Jan Mankes. Bij kasteel Rosendael zijn er wandelingen met een cultuurhistorisch thema, kunnen kinderen leren hoe ze prins of prinses worden en zijn er speurtochten. Een compleet programma is te vinden op www.glk.nl/weekvanhetlandschap, hier zijn ook plekjes te reserveren.