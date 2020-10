Wat zou je doen met een miljoen?

DIEREN – Zondag 27 september werd in de Ontmoetingskerk in Dieren het begin van het kerkelijk jaar gevierd met de startzondag. De bijeenkomst had het thema ‘het goede leven’. In en om de kerk konden bezoekers in kleine groepjes meedoen aan verschillende activiteiten. Zo werd er onder andere gesproken over de vraag ‘wat zou je doen met 1 miljoen’. De meeste mensen gaven aan geld te willen geven aan mensen die het harder nodig zouden hebben. Liefst een beetje dichtbij, in het dorp. Op een andere plek konden de deelnemers een kaarsje aansteken voor iemand die het even niet zo goed had en weer ergens anders kon iedereen een ‘elfje’ maken, een gedichtje van 11 woorden. Zo hadden de gemeenteleden, jong en oud, een mooie startzondag met elkaar. Meer foto’s zijn te vinden op www.pkndieren.nl.

Foto: Gert Jan Bollen