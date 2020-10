DOESBURG – De Aandachtschenkerij in de Martinikerk in Doesburg is coronaproof ingericht en woensdag 7 oktober gaat ‘Wat hebben we bij de koffie?’ weer van start. Niet alleen wordt er vanaf 10.00 uur iets lekkers bij de koffie en thee geserveerd, maar ook een mooi programma. Dit keer is verhalenverteller Jan Alfrink te gast, samen met zijn vrouw Gemma die hem muzikaal begeleidt. Alfrink vertelt deze morgen over Hersch Ostropoler, een soort Joodse Tijl Uilenspiegel. Hij zou in de 18e eeuw in Ostropol, in het huidige Oekraïne, hebben geleefd. Er zijn geen historische documenten over deze man bewaard, maar wel talloze verhalen doorgegeven.

chris.kors@gmail.com