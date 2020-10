DOESBURG – Doesburg is weer een kunstwerk rijker. Doesburg is een kunstwerk rijker. Rosalie de Graaf maakte een schildering op het energiehuisje op parkeerplaats De Bleek. In vroeger tijden werd het gewassen (bedden)goed op De Bleek te drogen gelegd. Het linnen werd witter – bleker – in de zon. Het beeld van wassende vrouwen is na honderden jaren, op eigentijdse wijze weer terug gebracht op deze plek.

Foto: Linda Peppelman