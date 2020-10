vv Oeken viert vijftig jaar vrouwenvoetbal

BRUMMEN – De dames van vv Oeken viert volgend jaar een jubileum. Het is vijftig jaar geleden dat de KNVB officieel het vrouwenvoetbal erkende. Vanaf dat moment verwelkomde de Broekse voetbalvereniging dames uit de hele regio om te komen voetballen. Een sport die tot dan toe echt alleen voor mannen was.

Natuurlijk waren er al lang voor die erkenning in 1971 dames die graag een balletje trapten. In de hele wereld waren al pogingen gedaan om vrouwenvoetbal van de grond te krijgen, maar men bleef er lang van overtuigd dat voetbal een mannensport was en voetballende vrouwen werden vaak zelfs onfatsoenlijk bevonden.

Toch waren er al vroeg uitzonderingen: in 1924 wordt er voor het eerst officieel melding gedaan van vrouwenvoetbal in Nederland, dames kunnen dan terecht bij de Oostzaanse Voetbalvereniging. In 1955 werd de Algemene Damesvoetbalbond opgericht, 14 clubs stonden ingeschreven. Ondertussen bleef de KNVB weigeren het vrouwenvoetbal te erkennen; vrouwen en meisjes werden nog steeds niet toegelaten en konden geen lid worden bij de KNVB.

In 1971 zwichtte de KNVB alsnog, mede omdat het vrouwenvoetbal in de omringende landen gestaag populairder werd. Er werd gestart met 5500 vrouwen. Pas vanaf 1985 mochten meisjes meespelen en toen ook nog slechts in gemengde teams. Het heeft dan ook nog decennia geduurd voordat vrouwenvoetbal ook daadwerkelijk breed werd geaccepteerd. Bij de meeste verenigingen waren vrouwen en meisjes nog steeds niet welkom.

Tegenwoordig is dat wel anders. Ingegeven door de successen van de Oranjevrouwen, zij werden Europees kampioen en vicewereldkampioen, groeide het aantal voetballende vrouwen en meisjes van 36.000 in 1985 naar 65.000 in 1998. De KNVB telt nu 160.000 vrouwelijke leden.

Dames bij vv Oeken

Voetbalvereniging Oeken in Brummen heeft altijd voorop gelopen waar het ging om vrouwenvoetbal. Vanaf het eerste moment in 1971 waren dames welkom bij de Broekse club. Hiermee werd vv Oeken een van de weinige clubs die het vrouwenvoetbal omarmde. Vanaf het beginjaar had vv Oeken altijd wel een vrouwenteam en een of meerdere meisjesteams op de been.

Aan de wieg van het vrouwenvoetbal bij vv Oeken stonden onder anderen het echtpaar Berkelder en Jan van Engeland. Chris Dix was een trainer van het eerste uur van de vrouwen van vv Oeken, waarvan toen inmiddels ook echtgenote Rikie deel uitmaakte. Chris en Rikie hebben daarnaast ook decennialang het vrouwenvoetbal gesponsord met hun bedrijf Smits&Co.

Vandaag de dag valt het vrouwenvoetbal bij vv Oeken al ruim elf jaar onder de vleugels van Eddy Vermaat. Naast trainer is hij tegenwoordig ook coördinator vrouwenvoetbal en was hij vanaf het begin betrokken bij de succesvolle samenwerking met Sportclub Brummen op het gebied van vrouwenvoetbal onder de naam SJO. Chris Dix staat ook weer op de velden; hij traint op vrijdagavond de 30+ vrouwen. In het team zijn veel speelsters die bij hem ooit het voetballen hebben geleerd.

Jubileumjaar

En nu staat het jubileumjaar voor de deur, maar of er van een uitbundige viering sprake kan zijn, is nog maar de vraag. Niet alleen de coronapandemie, ook het conflict over de samenwerking tussen vv Oeken en Sportclub Brummen drukt de stemming. Toch willen Chris Dix en Eddy Vermaat het vrouwenvoetbal graag de aandacht geven die het verdient. “Vijftig jaar vrouwenvoetbal is gewoon een hele stap. Dat vv Oeken vrouwen vanaf het begin heeft verwelkomd in de club, is zoals de geschiedenis uitwijst gewoon een uniek gegeven”, melden de heren, die van plan zijn de geschiedenis van het vrouwenvoetbal bij de club vast te leggen. “We willen graag de vrouwen die bij ons hebben gevoetbald vragen om ervaringen, foto’s en andere memorabele zaken met ons te delen. Wij willen alles verzamelen en zien dat we er iets leuks van kunnen maken!” Daarnaast willen Dix en Vermaat graag iets leuks organiseren om het jubileumjaar te vieren, maar wat dit wordt, is afwachten.

Maar wat er ook gebeurt, de trainers zijn vast van plan het vrouwenvoetbal voort te zetten – hoe dan ook. “Waar en in welke vorm zal afhangen van of beide SJO-clubs tot oplossingen gaan komen in het kader van de samenwerking. Voor ons staan alle opties open en we weten ons gesteund door veel voetbalvrouwen en ouders van jeugdspeelsters om het vrouwenvoetbal verder vorm te geven en te ontwikkelen.”

Wie foto’s, verhalen of iets anders heeft uit de geschiedenis van het vrouwenvoetbal bij vv Oeken, kan contact opnemen met Eddy Vermaat via meiden@oeken.nl of tel. 06-22206233 of met Chris Dix via christiaandix@gmail.com of tel. 06-83072763.

Foto: vv Oekens vrouwenteam in 2010, met in het midden trainer Eddy Vermaat en uiterst links en rechts sponsoren Rikie en Chris Dix