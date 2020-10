Vrouwen van Nu over gezond bewegen

EERBEEK – De dames van de Vrouwen van Nu, afdeling Eerbeek-Hall kwamen op maandag 28 september weer bijeen. Maar liefst 21 vrouwen genoten van de verhalen van Gerda Marsman, die vertelde over haar fietstocht door Japan. Ze vertelde hoe een herenfiets haar veiligheid bood als ze alleen in een tentje overnachtte en hoe zij al haar spullen mee moest nemen in de fietstas. Gerda bezocht onder meer Mount Fuji, veel tempels en kwam in het stadion waar Anton Geesink in 1964 Olympisch kampioen werd. Ze illustreerde haar verhaal met veel foto’s. Het werd een prachtige en gezellige avond.

Op maandag 26 oktober is er weer een bijeenkomst, dit keer over gezond bewegen. De avond wordt gehouden in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek en begint om 19.30 uur. Er kunnen maximaal dertig dames aanwezig zijn en aanmelden is verplicht. Dit kan bij de voorzitter, mevrouw Wensink, tel. 0313-651914.