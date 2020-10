Vrouw lichtgewond na aanrijding met auto in Doesburg

DOESBURG – Vrijdagmiddag omstreeks 13.40 uur is er een ongeluk gebeurd ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats bij De Linie in Doesburg.

Een vouw wilde oversteken met haar fiets maar werd daarbij over het hoofd gezien door een naderende automobilist, met een botsing tot gevolg. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren hebben direct 112 gebeld en eerste hulp verleend aan de vrouw.

Wonder boven wonder raakte de vrouw bij dit ongeval lichtgewond en hoefde niet per ambulance naar het ziekenhuis. Het verkeer op de linie heeft korte hinder gehad omdat de politie een rijstrook had afgesloten om hulp te kunnen verlenen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink