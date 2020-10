Vrijwilligersevenement afgelast

RHEDEN – Het vrijwilligersevenement dat gepland stond op 7 november gaat niet door. Tijdens dit evenement zouden vrijwilligers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal in het zonnetje worden gezet. Vanwege de laatste corona-ontwikkelingen kan het echter niet doorgaan,

De bedoeling is om dit evenement, dat wordt georganiseerd door het Loket Vrijwilligerswerk, op een later moment alsnog plaats te laten vinden.