Vrijwilligers maken maisland vrij van metalen bouten

KLARENBEEK – Boeren, burgers en buitenlui sloegen afgelopen zondag de handen ineen om vier akkers van een Klarenbeekse boer op te ruimen. Vandalen hebben metalen bouten aan het mais gehangen en daarmee al een deel van de oogst gesaboteerd.

“De loonwerker heeft al twee machines op de bouten kapotgereden”, zegt Frank Preuter die optreedt als woordvoerder van de agrariër. “De machines zijn wel voorzien van metaaldetectoren, maar die pikt deze bouten van rvs niet op. Dus verdwijnen de bouten in de machine en richten daar heel veel schade aan. Bovendien bestaat het risico dat er metaaldeeltjes in het kuilvoer terechtkomen, zodat ook dit onbruikbaar wordt.”

Welke onverlaten deze sabotage-actie op hun geweten hebben, daar bestaat in Klarenbeek wel een vermoeden van, maar daar wil Preuter verder niet op ingaan. “Ik weet dat de politie ingeschakeld is en daar laat ik het bij. Het gaat ons en de andere hulptroepen niet om wat er is gebeurd. We willen een gedupeerde boer helpen met deze rotsituatie.”

Preuter maakt deel uit van een enthousiaste groep metaaldetectorzoekers. Eerder hielp hij met zijn groep een boer waar spijkers in de akker waren gegooid, toen hij hoorde van de situatie in Klarenbeek riep hij ook zijn vrienden op. “Wij zoeken vaak op agrarisch land en halen dan mooie dingen uit de grond. Dat mag allemaal, dus nu vind ik het tijd om iets terug te doen.” De metaaldetectoren die deze mensen gebruiken kunnen het rvs wél opsporen.

Samen hebben de vrijwilligers, afkomstig uit het hele land, zondag de vier akkers afgezocht en nog vijf metalen bouten gevonden en verwijderd. De loonwerker heeft het mais vervolgens meteen geoogst, voor de vandalen de kans zouden krijgen opnieuw toe te slaan.

Foto: Wim de Bruijne