Vrijwillige Netwerkcoaches helpen bij het aangaan van contacten

RHEDEN / ROZENDAAL – MVT Rheden / Rozendaal, stichting voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp, werkt met een aantal netwerkcoaches. Dit is iemand die mensen helpt om hun sociale netwerk te verbreden.

Nieuwe contacten opdoen of vroegere contacten herstellen, dat is waar een netwerkcoach bij kan helpen. Door omstandigheden kan de kring met mensen om iemand heen ineens heel klein worden, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte, verlies of andere ingrijpende ervaring. Samen met een netwerkcoach kan stap voor stap worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe mensen te leren kennen of hoe iemand weer contact kan opnemen met een oude vriend of kennis. Een netwerkcoach denkt mee en houdt vinger aan de pols.

MVT Rheden/Rozendaal heeft inmiddels al veel ervaring met de inzet van deze netwerkcoaches en er zijn al mooie resultaten behaald. Zoals een vrijwilliger zei: “Ik zie het zelfvertrouwen van mensen groeien om in contact te komen met de ander. Mensen hebben een positieve ervaring nodig die hen helpt het contact met anderen opnieuw of voor het eerst aan te gaan.” Een van de deelnemers is weer een studie begonnen. Een ander sprak dagelijks alleen de kassière bij de supermarkt, maar heeft zich tijdens het traject aangesloten bij een maaltijdgroep en heeft weer contact met buren.

Een netwerkcoach heeft gemiddeld 6 tot 9 maanden contact met de deelnemer. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor meer informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen met MVT Rheden/Rozendaal, op werkdagen van 9.30 tot11.30 uur via tel. 026 – 3707070 of info@mvtrheden.nl.