Voedselbank keert terug naar Velp

VELP – Vanaf donderdag 15 oktober hervat de Voedselbank haar uitgifte in Velp. Het uitgiftepunt werd in het voorjaar gesloten in verband met de coronacrisis.

Dat het Velpse uitgiftepunt dicht moest, was een grote teleurstelling voor medewerkers en klanten van de Voedselbank. Klanten uit Velp moesten naar Arnhem om hun voedselpakket op te halen bij het distributiecentrum. Dat gold voor meerdere uitgiftepunten in Arnhem en omstreken. De Voedselbank Arnhem zorgde ervoor dat alle klanten wekelijks hun pakket konden ophalen, maar helaas niet dicht bij huis.

Sinds augustus 2005 krijgen wekelijks gemiddeld tachtig gezinnen een voedselpakket via het uitgiftepunt van de Voedselbank in Velp. In de afgelopen periode is er hard gewerkt om te zorgen dat de klanten weer in hun eigen buurt hun pakket kunnen ophalen. Kerkgebouw de Hoeksteen aan de Nordlaan in Velp is geschikt gemaakt voor uitgifte, de ruimte voldoet aan alle coronaregels. Vanaf 15 oktober kunnen klanten van de Voedselbank weer terecht in Velp.