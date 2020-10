Vijfde editie Kunst bij de Buren

DIEREN – Bij de vier vorige edities van Kunst bij de Buren stelden amateurkunstenaars in de wijk Dieren Noordoost hun eigen atelier of woonkamer open voor publiek. Dat was afgelopen weekend niet mogelijk, maar de organisatie was niet voor één gat te vangen en organiseerde een coronaproof versie van deze kunstroute. Twintig kunstenaars exposeerden hun werk achter de ramen van wijkcentrum De Drieschaar, basisschool De Expeditie en kinderopvang Marron. Niet alleen schilderwerk, maar ook beelden en houtdraaiwerk werd tentoongesteld. Zo konden buurtbewoners toch een kijkje nemen bij al het moois wat er in hun eigen wijk wordt gemaakt.

Foto: Han Uenk

www.kunstbijdeburen.nl