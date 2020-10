Vijf verenigingen uit Doesburg verkopen loten voor Grote Clubactie

DOESBURG – Vanaf 19 september zijn vijf verenigingen uit Doesburg gestart met loten te verkopen voor hun club. Dit zijn Doesburg Badmintonvereniging Doesburg, ACE’19, Sportclub Doesburg , D.W.V. en Voetbalvereniging Angerlo-Vooruit.

Via de Nationale Grote Clubactie willen verenigingen extra inkomsten voor hun club ophalen. Dit is hard nodig. Ook in het verenigingsleven heeft de coronacrisis diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte evenementen zijn afgelast en de kantines waren lange tijd gesloten. Veel verenigingen hebben hierdoor te maken met een begrotingstekort.

Ruim 300.000 clubleden van 5.300 verenigingen gaan door heel Nederland op pad om loten te verkopen. Het is belangrijk dat dit verantwoord gebeurt. Daarom heeft de Grote Clubactie naast het bekende verkoopboekje een aantal digitale verkoopmethoden ontwikkeld. Met deze digitale mogelijkheden kunnen de koper en de verkoper op een veilige afstand van elkaar blijven staan. Zo kunnen loten worden gekocht door het scannen van een QR-code of het delen van een link via e-mail, social media en WhatsApp.Al vanaf 1972 spant de Nationale Stichting Grote Clubactie zich in voor het verenigingsleven. Van elk verkocht lot van 3 euro gaat 2,40 euro direct naar de clubkas. Met het overige bedrag organiseert de Grote Clubactie de loterij.