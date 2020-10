Vierde coronapeiling laat stijging bezorgdheid zien

REGIO – GGD Noord- en Oost-Gelderland deed in september onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van inwoners van de regio. Bijna 2200 mensen vulden de online vragenlijst in. de conclusie van deze vierde peiling laat zien dat de bezorgdheid toeneemt.

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt, is te zien dat ook de bezorgdheid onder de bevolking stijgt. In juni gaf 43 procent van de mensen aan bezorgd te zijn door de situatie rondom corona. In september is het gestegen naar 49 procent. “Ik ben bezorgd omdat mensen lak hebben aan de regels en doen alsof het virus niet bestaat,” zo zegt één van de deelnemers. Mensen die bezorgd zijn, hebben (nog steeds) vooral zorgen over de gezondheid van zichzelf en naasten en nu vooral ook over de komst van een tweede coronagolf. Ook laat het onderzoek zien dat ruim de helft van de bezorgde mensen zich zorgen maakt, omdat anderen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.

Te zien is dat het draagvlak voor coronamaatregelen stijgt. “Ik maak me wel zorgen over de vele besmettingen van de afgelopen dagen. Als dat doorzet vind ik dat er meer maatregelen moeten worden genomen,” geeft een deelnemer aan. Tweederde van de mensen vindt dat er voldoende maatregelen worden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het aandeel dat vindt dat er te weinig maatregelen worden getroffen is toegenomen van 8 procent in juni naar 17 procent in september. Ondanks dat het draagvlak voor de maatregelen hoog is, houden mensen zich in september een stuk minder goed aan de maatregelen. Zo lukte het in maart nog 74 procent van de mensen om zich (zeer) goed aan de anderhalve meter maatregel te houden. In september is dat nog 46 procent. .

Aan het begin van de coronacrisis ervoer bijna tweederde van de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland meer saamhorigheid in de samenleving. Dit gevoel is aanzienlijk gedaald van 64 procent in maart tot 30 procent in september. “Meer saamhorigheid zou het voor iedereen beter te verdragen maken. Doordat niet iedereen zich aan de afspraken houdt, ben ik genoodzaakt mij nog steeds terug te trekken uit het openbare leven,” geeft een deelnemer aan.