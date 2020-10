Vergadering Tot Ons Genoegen

EERBEEK – Op dinsdag 6 oktober houdt vogelvereniging Tot Ons Genoegen Eerbeek weer haar maandelijkse ledenvergadering. Deze vindt plaats in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek en begint om 19.30 uur. Op de agenda staan de gebruikelijkepunten, het vogelpraatje en de voorbereidingen voor de komende tentoonstelling. Deze zal anders zijn dan normaal door de coronamaatregelen en de plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Mensen met vragen over het houden van vogels in het algemeen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De toegang is gratis.