Vergadering Rheden voor Oranje

RHEDEN – Rheden voor Oranje houdt woensdag 21 oktober haar algemene ledenvergadering. De locatie is afhankelijk van het aantal bezoekers om zo de anderhalve meter afstand in stand te kunnen houden. Daarom dienen leden zich voor uiterlijk 8 oktober aan te melden via bestuur@rhedenvoororanje.nl.

Ondanks de onzekerheid van de huidige tijd, wil de vereniging zich toch al gaan voorbereiden op volgend jaar. “Als we wachten tot het groene licht wordt gegeven, dan zijn we misschien te laat om onze evenementen te kunnen organiseren. Maar we moeten er ook rekening mee houden, dat het ‘weer’ niet door kan gaan.” Een uitdaging voor het bestuur, dat dan ook wel wat versterking kan gebruiken. Alle bestuursleden van Rheden voor Oranje zijn actief voor andere organisaties, stichtingen en/of verenigingen. Dit is niet altijd te combineren en twee van hen hebben dan ook al aangegeven het bestuur te verlaten. Dit betekent dat er een mooie kans en uitdaging ligt voor nieuwe enthousiaste mensen, die ‘de wil en creativiteit hebben om iets moois te organiseren en daarnaast ook coronaproof kunnen denken.’ Kandidaten kunnen zich aanmelden via bestuur@rhedenvoororanje.nl.