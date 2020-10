Velpse ondernemers starten buurtpreventieteam

VELP – De ondernemersvereniging Velp heeft samen met ondernemers uit de Hoofdstraat en de aangrenzende winkelstraten een buurtpreventieteam opgericht. Inmiddels hebben al zo’n kleine 80 ondernemers zich bij dit team aangesloten.

Om dit kenbaar te maken, zijn er drie borden opgehangen op strategische plekken in het centrum van Velp: bij De Overtuin, de Emmastraat en De Vlashof. Met deze borden hopen de ondernemers criminelen af te schrikken door te laten zien dat er een buurtpreventieteam actief is. De borden op de Overtuin zijn opgehangen door wethouder Ronald Haverkamp, samen met hulp van Frank Martens, voorzitter van de ondernemersvereniging, en Roy Koenhen van Fotohuis Velp.

Een buurtpreventieteam signaleert verdachte situaties in de directe omgeving en alarmeert de politie. De deelnemers van het buurtpreventieteam lichten elkaar in via WhatsApp, zodat de verdachte in beeld blijft tot de politie ter plaatse is. Meer informatie over buurtpreventie is te vinden op www.rheden.nl zoekterm: buurtpreventie of verkrijgbaar via een mail naar buurtpreventie@rheden.nl.

Wethouder Ronald Haverkamp is blij met het initiatief. “Het is goed om elk middel aan te grijpen om criminaliteit terug te dringen. Zeker in deze tijd, die toch al niet makkelijk is voor de meeste ondernemers. Het verbeteren van de veiligheid is bovendien een actie die in het zogenaamde aanvalsplan staat van de winkeliers in Velp om het gebied aantrekkelijker te maken. Graag had ik meer ondernemers ontmoet bij het plaatsen van de borden, maar dat kon vanwege de coronamaatregelen helaas niet.”

Voorzitter Frank Martens en bestuurslid Roy Koenhen van de ondernemersvereniging Velp sluiten zich aan bij de woorden van wethouder Ronald Haverkamp. “Voor ons is het heel belangrijk dat zowel het winkelend publiek als de ondernemers in het centrum van Velp zich veilig voelen. Door het buurtpreventieteam is er een betere verbinding tussen de ondernemers en is de saamhorigheid gegroeid. Daarom hebben we enige tijd geleden ook deze WhatsApp-groep opgericht. De winkeliers dragen de preventieapp uit via waarschuwingsstickers op de winkelruit. Waar wij als initiatiefnemers erg over te spreken zijn, is de samenwerking tussen de gemeente Rheden, Politie Velp en de Ondernemersvereniging Velp.”

Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. De week van 5 tot 11 oktober is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen.