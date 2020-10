Veel kleine bezuinigingen voor gezond huishoudboekje in Doesburg

DOESBURG – Ook Doesburg ontkomt er niet aan, de gemeente moet de broekriem aanhalen. En dus presenteert het college een pakket aan bezuinigingen, zodat ook dit jaar de begroting sluitend kan worden gemaakt.

“Er is weinig ruimte voor leuke dingen”, zegt wethouder Birgit van Veldhuizen. “We hebben geld voor de verplichte nummers en zorgen dat de financiën op orde zijn, maar meer niet.” Ook Doesburg heeft te kampen met grote uitgaven op sociaal vlak en een beperkt inkomen vanuit Den Haag. “We zijn blij met de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor meer geld.”

Het college kiest ervoor geen grote ingrepen te doen, maar heeft overal gezocht naar relatief kleine bedragen. Van Veldhuizen somt een aantal van dit soort maatregelen op: minder subsidies voor musea, stoppen met schapenbegrazing, afschaffen van de week van het geld, een halve fte minder voor de boa’s, stoppen met drugspreventie en minder geld uitgeven aan roekenbestrijding. “Ook dit merkt de burger en dat is niet leuk, maar daar kiezen we liever voor dan dat we grote ingrepen moeten doen door te bezuinigen op bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen of in het sociaal domein.”

Dit pakket aan bezuinigingen levert een besparing op van 740.030 euro. Dat is genoeg om niet de inkomsten te hoeven verhogen. Dat betekent dat alleen de maatregelen die vorig jaar al zijn aangekondigd worden doorgevoerd: de stijging van de parkeerheffingen en toeristenbelasting. Of de afvalstoffenheffing stijgt, is pas aan het eind van dit jaar duidelijk als de werkelijke kosten bekend zijn. “De OZB stijgt ligt, maar doordat de rioolheffing is omlaag gaat, betaal je onderaan de streep ongeveer even veel”, aldus Van Veldhuizen.

Vorig jaar deed Doesburg nog een flinke greep in de spaarpot om een aantal grote projecten te bekostigen. Deze lopen allemaal nog, zoals de herinrichting van de binnenstad, Naar Buiten in Beinum en centrumplan Beinum. Ook duurzaamheid is een doorlopend project. De gelden daarvoor zijn allemaal gereserveerd en hebben geen invloed op de begroting van dit jaar.

De gemeenteraad neemt op 5 november een besluit over het voorstel van het college.