Vandalen zorgen voor domper op actiedag ‘t Goor

BRUMMEN – Aan wethouder Pouwel Inberg en zijn dochters zaterdag de eer: zij mochten het eerste bloembollenpakket van Park ‘t Goor in Brummen in ontvangst nemen. Het dierenpark verkocht de fleurige pakketten om geld in te zamelen voor een nieuwe volière. Na een gezellige actiedag met een mooie opbrengst was de teleurstelling groot toen zondagochtend bleek dat vandalen hadden huisgehouden in het dierenpark.

“Vandalen zijn over het hek geklommen en hebben flink huisgehouden”, meldt voorzitter Jacob Holman (midden op de foto). Omdat het zaterdag aan het eind van de dag zo hard regende, zijn een tent en tuintafel blijven staan. “Toen ik ‘s ochtends bij het Park kwam om deze op te ruimen, was die tafel vernield. Het hek was stuk en twee grote bloembakken met bolchrysanten vernield”, somt Holman op. “In het konijnenhok lagen wietzakjes en we konden zien dat de vandalen in de volière zijn geweest. De dieren zijn gelukkig in orde.”

Een enorme domper na de leuke actiedag. “We hadden een heel leuke dag. Er waren veel bezoekers en de verkoop van de bloembollen en onze minimarkt heeft een mooi bedrag opgeleverd. Er moeten nog een stuk of 15 pakketten worden opgehaald en dan nog 30 à 35 verkocht en dan hebben we voldoende”, zegt voorzitter Jacob Holman. “We hebben bijna genoeg om de volière opnieuw te schilderen, een nieuwe betonnen vloer te storten en nieuwe verlichting en verwarming aan te schaffen. Maar nu moeten we weer geld gaan uitgeven aan reparaties.”

Per 1 juni heeft het bestuur het beheer van Park ‘t Goor overgenomen van de gemeente. “We krijgen nog drie jaar subsidie en moeten daarna zelf de broek ophouden”, zegt Holman. “Maar het is zonde als we ons geld steeds aan reparatie uit moeten geven.”

Het bestuur en de vrijwilligers van ‘t Goor zijn er onderhand wel klaar mee. “Het is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt”, vertelt Holman. “We schakelen elke keer de politie in. We hebben ook wel een vermoeden wie het zijn, van die opgeschoten jeugd van een jaar of 14, 15, maar we kunnen het niet bewijzen.” En dus gaat het team elke keer maar weer aan de slag met reparaties. “We worden er wel eens moedeloos van, maar we laten ons niet wegjagen!”.

Foto: Han Uenk