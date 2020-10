Uitje voor leden Buurtbusverening Brummen – Leuvenheim

BRUMMEN – Zondag 20 september hebben leden van Buurtbusverening Brummen – Leuvenheim een hap- en trap-uitje gehouden in Brummen en omgeving.

Vanwege corona kon het jaarlijkse uitje met touringcar elders in het land geen doorgang vinden. Om toch de waardering voor de vrijwilligers tot uiting te brengen, besloot het bestuur een fietstocht te organiseren.

Rond 10.30 uur werd verzameld bij ‘t Kromhout en na koffie met gebak vertrok men in kleine groepjes. Via de pont en de Oude IJsselbrug ging de route naar de Reuvershoeve, waar een lunch werd genuttigd. Vervolgens werd men via prachtige binnenwegen en deels onverharde paden langs een ijskraam in de omgeving van ’t Leusveld geleid, waarna tenslotte de eindbestemming, de Bronckhorsthoeve, rond 16.00 uur werd bereikt voor een afsluitend drankje en hapje.

In zijn slotwoord dankte voorzitter Rein Put allen voor de enthousiaste deelname en sprak de hoop en verwachting uit dat de Buurtbus binnen enkele weken weer operationeel kan zijn.