TV Dieren blijft met nieuw bestuur toch bij Polysport

DIEREN – TV Dieren en Polysport gaan toch samen verder. Na een lange periode van onenigheid zijn de tennisclub en de eigenaar van het tennispark er toch uitgekomen. Een nieuw bestuur gaat de samenwerking verder vorm geven.

De moeilijkheden tussen het bestuur van de tennisvereniging en parkeigenaar ontstaan ruim twee jaar geleden. Tennisbond KNLT keurt twee tennisbanen af. Patrick Peters van Tennis2000/Polysport, eigenaar van het tennispark, ziet er geen heil in om de banen te vernieuwen, het aantal leden van de club zou de investering niet rechtvaardigen.

Daarbij komt nog dat het bestuur het niet langer eens is met een oude overeenkomst. Polysport int de contributie en voert de ledenadministratie van de vereniging. Door het conflict over het herstel van de banen èn het feit dat de tennisbond een dergelijke constructie niet meer accepteert, zegt het bestuur van TV Dieren de overeenkomst op. Wat volgt is een lange periode van onderhandeling en bemiddeling. Zonder succes. De tennisvereniging en Peters komen er niet uit. Het bestuur van de tennisvereniging ziet geen mogelijkheden meer en wil vertrekken. Er worden plannen gemaakt voor een nieuw park in eigen beheer op een van de vrijgekomen voetbalvelden op sportpark Het Nieuwland. Een plan waar de gemeente niets in ziet en niet haar medewerking aan wil verlenen.

Verontruste leden

Ondertussen willen de meeste leden maar één ding: lekker blijven tennissen in eigen dorp. Ze zien de situatie escaleren en een aantal van hen verenigt zich in een actiegroep van ‘verontruste leden’. Ze willen voorkomen dat de vereniging uit elkaar valt en nog een poging doen de situatie te redden en de samenwerking met Polysport te vernieuwen.

Tijdens de ledenvergadering in juni wordt besloten dat beide groepen binnen de vereniging hun plannen verder uit gaan werken. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid van een nieuw park, de verontruste leden zetten zich in om tot een nieuwe overeenkomst te komen met Patrick Peters. Tijdens de ledenvergadering eind september, die vanwege de coronamaatregelen over twee bijeenkomsten is verspreid, blijkt dat de gevoeligheden over het recente verleden nog bij een aantal leden leeft, maar uiteindelijk blijkt dat 80 procent van de leden het meeste heil ziet in de plannen van de verontruste leden.

Padelbanen

De groep verontruste leden heeft voortgebouwd op de resultaten die het bestuur al in eerdere onderhandelingen heeft bewerkstelligd. De besprekingen met Peters, de mediator en de gemeente zijn hervat en dat heeft geleid tot een principe-overeenkomst met Polysport. De afgekeurde tennisbanen worden hersteld en Polysport betaalt een substantieel deel daarvan. De tennisvereniging gaat het sportieve deel van de accommodatie beheren, Peters beperkt zich tot het horecadeel. Daarnaast is er een nieuwe visie en strategie ontwikkeld met nieuwe plannen. Zo wil de groep inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de tennissport, bijvoorbeeld door padelbanen aan te leggen.

Bestuur

Nu het merendeel van de leden een voorkeur aangeeft voor het plan van de verontruste leden, heeft het bestuur besloten op te stappen. Een interim-bestuur, bestaande uit Peter Lokhorst, Manita van Engelenburg en Eveline van der Kwaak, gaat verder met het formaliseren van de nieuwe situatie. In oktober wordt een nieuw en voltallig bestuur gekozen, waarvoor meerdere leden zich verkiesbaar hebben gesteld. Het nieuwe bestuur kan de overeenkomst met Polysport definitief maken. Andere leden hebben al hun medewerking toegezegd in commissies of op ander vlak. Op alle fronten en voor alle doelgroepen worden initiatieven ontwikkeld, zodat er weer een bloeiende en sportief goed functionerende vereniging ontstaat, waar plek is voor iedereen.

Het nieuwe bestuur heeft er alle vertrouwen in dat er weer een florerende tennisvereniging zal ontstaan en dat in de komende tijd de rijen zich weer zullen sluiten. “De samenwerking tussen de gemeente, de vereniging en de parkeigenaar blijft bestaan”, meldt het nieuwe bestuur in een verklaring. “De partijen respecteren ieders belang en vertrouwen erop dat ze in een open en eerlijke communicatie met elkaar zullen samenwerken. Dat vertrouwen is naar elkaar uitgesproken. Er is nog veel werk te doen, maar de rust is terug.”

Foto: De groep verontruste leden heft het glas met Patrick Peters van Polysport, van links naar rechts: Ben Roodink, Egbert van Gessel, Eveline van der Kwaak, Peter Lokhorst, Manita van Engelenburg, parkeigenaar Patrick Peters, Jan ten Oever en Hendrik Havinga. Rob Lohrmann ontbreekt op de foto.