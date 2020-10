Treinenclub Rheden werkt hard aan nieuwe modelbaan

RHEDEN – In een nieuwe ruimte aan de Dr. Langemeijerweg in Rheden komt elke woensdag en vrijdag Treinenclub Rheden bij elkaar. In een klein gezelschap wordt hard gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe baan, waar straks jong en oud mee kan komen rijden.

Tot vorig jaar had de Treinenclub de beschikking over een ruimte in het Jonkvrouwe Brantsencentrum. Hier stond een prachtige modelspoorbaan. Helaas kon de club hier niet blijven en moesten de treinliefhebbers op zoek naar een nieuwe plek. Dit heeft even geduurd, maar voorzitter en oprichter Marc de Ligt hield vol en na een jaar kon de groep terecht in de nieuwe ruimte aan de Dr. Langemeijerweg.

Hier wordt momenteel hard gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe Märklin M-baan, waarvoor veel materialen van de oude baan nog beschikbaar zijn. Er wordt nagedacht over de opstelling en voor er straks daadwerkelijk treinen kunnen rijden, moet natuurlijk de rails worden gelegd, maar ook alle elektra moet worden aangesloten. De baan krijgt meerdere bedieningspanelen.

Het ledenbestand van de club is het laatste jaar helaas wat uitgedund. Niet iedereen heeft afgewacht tot er een nieuwe ruimte werd gevonden en veel leden stapten over naar verenigingen in de buurt. De Ligt hoopt dat zich de komende tijd nieuwe leden melden en dat hij een groepje van zo’n tien treinenliefhebbers bij elkaar kan krijgen. Om samen te werken en om van elkaar te leren. Ook hoopt hij dat er, als de opbouw baan straks wat verder gevorderd is, jongeren zich aansluiten. Leden vanaf zestien jaar kunnen meehelpen bij het opbouwen en onderhouden van de baan. Kinderen vanaf acht jaar kunnen in een later stadium komen rijden met de treinen en helpen met de eenvoudiger klusjes. Zo willen De Ligt en zijn vrienden hun kennis overdragen op een nieuwe generatie.

Treinenclub Rheden komt in de wintermaanden elke woensdag en vrijdag tussen 19.30 en 22.00 uur bijeen. De contributie bedraagt 16 euro per maand, inclusief één consumptie per avond. Voor meer informatie is Marc de Ligt bereikbaar via marc@treinenclub.nl of een WhatsAppje naar tel. 06-43050104.

Foto: Han Uenk

www.treinenclub.nl

Foto: De leden van Treinenclub Eerbeek: van links naar rechts: Willem Deunk, Mark Ligt, Ton van Dommelen, Arend Teunissen van Manen en Gerrit Boks.