Traverse Dieren in race voor prijs publieke ruimte

DIEREN – Traverse Dieren dingt mee naar de prijs voor het mooiste project van Gelderland in 2020. De GPRK, de tweejaarlijkse prijs voor ruimtelijke kwaliteit, heeft dit keer het thema ‘Brede blik op de ruimte’. Iedereen kan tot 14 december een stem uitbrengen voor de publieksprijs.

Gemeenten, maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren konden projecten in Gelderland aanmelden die een bijdrage leveren aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Die ambities zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en een goed en gezond woon- en leefklimaat. Ambities die een groot beroep doen op de ruimte in Gelderland.

Bij deze prijs gaat het om projecten die bijdragen aan meerdere van deze ambities. De gemeente Rheden droeg het project Traverse aan. Het gebied rond de N348 heeft de afgelopen jaren een enorme verandering ondergaan. Zo kreeg Dieren onder andere een tunnelbak voor doorgaand verkeer en kwam er een nieuw stationsplein met veel groen, een voetgangersbrug over het spoor en een parkeergarage. Door de ondertunneling zijn Dieren-noord en -zuid meer verbonden en is het op straat, met alleen bestemmingsverkeer, rustiger geworden. Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden: “Ik ben supertrots dat Traverse Dieren genomineerd is voor het mooiste project van Gelderland 2020. Traverse kent een hele lange geschiedenis, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn. Het verkeer stroomt beter door, de bereikbaarheid en de leefbaarheid zijn verbeterd en het is een duurzaam project.”

De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk 10.000 euro beschikbaar, te besteden aan het project. Iedereen kan tot 14 december een stem uitbrengen voor de publieksprijs. Dit kan via www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen. Op 18 december maakt Jan Terlouw de winnaar bekend van de publieks- en vakjuryprijs. Klomberg: “Ik zou zeggen: stem allemaal op dit project, dan kunnen we er nog ‘iets’ moois aan toevoegen.”