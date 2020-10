Training tegen stress en onrust

HALL – Mindfulnesstrainer Jantine Peters start woensdagavond 28 oktober met een achtweekse stressreductietraining, ook wel bekend als mindfulness. Deelnemers leren in deze training om met meer opmerkzaamheid en vriendelijkheid in het hier en nu te zijn. Dat blijkt goed te werken tegen spanning en onrust. Door het doen van meditatie- bewegings- en bewustzijnsoefeningen krijgen de deelnemers vaardigheden aangereikt om meer rust en aandacht in hun leven te brengen. De bijeenkomsten worden gehouden in het buitengebied van Hall. Neem voor meer informatie en opgave contact op via www.aandachtgeeftjekracht.nl of tel. 06-17369599.