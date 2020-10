Toppers van H-team zoeken versterking

DIDAM – Iedere zaterdagmorgen om 9.00 uur staan de spelers van het H-team van DVC’26 op het veld in Didam. Het H-team is bedoeld voor jongeren met een vorm van autisme en/of adhd/add.

Deze enthousiaste voetballers leven iedere week weer toe naar het uurtje stevig trainen en het partijtje. Ze kunnen dan lekker hun energie kwijt en samen lol maken. In het team spelen op dit moment vijf jongens uit onder andere Velp, Zevenaar en Wehl. Samen met hun ouders komen zij wekelijks naar sportpark De Nevelhorst om een balletje te trappen. Zij kunnen echter nog wel wat versterking gebruiken.

Bas Strijbosch, die sinds vorig jaar de training leidt, is erg enthousiast over het H-team. “De jongens zijn spontaan en enthousiast. Ze zijn puur. Wel heeft iedere speler behoefte aan duidelijkheid, structuur, begeleiding en aandacht. En dat kan.”Bas hoopt dat de groep groter wordt, dat nieuwe spelers (en ouders) de weg vinden naar het H-team van DVC’26.

Bij DVC’26 traint ook een groep G-spelers. Zij hebben een verstandelijke beperking. Ook deze groep komt graag naar sportpark De Nevelhorst om een balletje te trappen. Dat doen ze één keer in de 2 weken van 10.00 tot 11.00 uur onder leiding van hun trainers Bart Egging en Youri Mom.

www.dvc26.nl/