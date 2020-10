Timon Luesink voelt zich thuis aan Het Middenpad

LOENEN – Timon Luesink woont sinds enkele weken in zijn nieuwe huis aan Het Middenpad. Hiermee is hij de eerste bewoner van bouwplan Sulvada II, het laatste nieuwbouwwijkje van Loenen.

Toen Timon Luesink door omstandigheden snel een huis moest kopen, hapte hij meteen toe toen de mogelijkheid zich voordeed een nieuw huis te kopen aan Het Middenpad. Zijn woning maakt deel uit van het tweede deel van bouwplan Sulvada op de hoek van de Eerbeekseweg en Horstweg. Het plan bestaat uit zestien woningen, waarvan er vier nog worden afgerond. Toevallig is Luesink neergestreken op een terrein pal naast de basisschool De Tweede Stee, waar hij vijftig jaar geleden het lezen, schrijven en rekenen heeft geleerd.

Dit bouwplan Sulvada, waarvan De Dassenburcht een deel is, heeft de aannemer vele slapeloze nachten bezorgd en veel geld gekost. De gronden, waarop winkels, bedrijven en woningen stonden, moesten worden aangekocht en de panden worden gesloopt. Ook bezwaarprocedures hebben flink wat tijd gekost. Uiteindelijk is de nieuwbouw bijna klaar, het wijkje moet alleen nog met groen worden aangekleed.

Luesink hoorde dat de naam van de (doorgetrokken) weg Het Middenpad eigenlijk niet juist is. Van oudsher werd door de Loenenaren het stukje (zand)weg van Reuweg tot Eerbeekseweg Het Middenpad genoemd. Bij de bebouwing heeft men toen de weg De Kempe vanaf de Hoofdweg maar doorgetrokken tot de Eerbeekseweg (over het oude Middenpad dus). Een passende naam in de nieuwe wijk zou zeker ‘t Havekesgoed(weg) zijn geweest, naar de oude boerderij van Nijhof die aan het begin bij de Horstweg staat.

Timon Luesink is een geboren en getogen Loenenaar en actief in het dorp. Hij is sinds kort voorzitter van de voetbalvereniging Loenermark. Luesink heeft het als een omvangrijke taak ervaren, maar vindt het prettig om te doen. De Loenense club heeft een groot plek in zijn hart. Hij vindt het fijn vanuit zijn nieuwe huis snel bij het clubhuis te zijn waar altijd wel wat te bespreken valt.

