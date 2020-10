Tijdelijke overkapping terras mag, maar nu zit horeca dicht

DOESBURG – De gemeente Doesburg wil horeca-ondernemers deze winter steunen door tijdelijke uitbreiding van een terras, eventueel met overkapping toe te staan. Of veel ondernemers hier gebruik van gaan maken valt nog te bezien, nu de horeca de komende weken de deuren weer gesloten moet houden.

Horeca-ondernemers hebben al eerder de mogelijkheid gekregen hun terrassen te vergroten, zodat zij meer plek hebben om hun gasten op 1,5 meter afstand van elkaar te ontvangen. Dit mag nu tot 1 april, waarbij ondernemers ook een tijdelijke overkapping mogen plaatsen. Voor de grotere terrassen hoeven de ondernemers geen precariorechten te betalen.

Het uitbreiden van een terras wordt toegestaan, wel stelt het college enkele voorwaarden. Zo wordt er gekeken naar verkeersveiligheid en voldoende ruimte voor de hulpdiensten. Voor het plaatsen van een overkapping is een omgevingsvergunning nodig. Hier zullen ondernemers een aanvraag voor moeten indienen, waarbij de gemeente in elk geval maatwerk wil gaan leveren.

Een mooi besluit van het Doesburgs college, dat werd genomen voor de persconferentie van dinsdag 13 oktober, waarin premier Mark Rutte aankondigde dat de horeca wederom de deuren moeten sluiten. Voorlopig voor vier weken, maar wie weet hoe lang deze situatie nog gaat duren. Het is dus nog de vraag of ondernemers tijd en geld gaan investeren in een overkapping terwijl langere of nieuwe maatregelen niet zijn uitgesloten.