Taxatiedag oude boeken en platen

EERBEEK – Taxateur Arie Molendijk komt dinsdag 20 oktober naar Huis te Eerbeek. Tussen 13.30 en 16.00 uur taxeert hij boeken, zoals (staten)bijbels, oude (handingekleurde) atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, maar ook handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten.

Arie Molendijk is een internationaal taxateur, zelfs werkzaam in Canada, de Verenigde Staten en Australië. Op 1 december 2018 vierde hij een bijzonder jubileum van 2000 taxatiedagen. Molendijk werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling.

Molendijk vertelt over zijn werk als taxateur: “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet middels foto’s, telefoon of per e-mail. U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Ook vragen over restauratie van boeken beantwoord ik graag. Laat uw kostbare boeken niet verloren gaan!”

Een taxatie kost 5 euro voor 1 tot circa 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties of bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf 200 euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.

Arie Molendijk taxeert dinsdag 20 oktober van 13.30 tot 16.00 uur in het restaurant van Huis te Eerbeek. In verband met de coronaregels dit keer alleen na afspraak via tel. 06 – 27177625.