Subsidie voor innovatieve ideeën in sociaal domein

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft subsidie beschikbaar voor initiatieven in het sociale domein. Er zit nog 19.000 euro in de pot voor ideeën die nieuw en vernieuwend zijn.

Inwoners, stichtingen en organisaties hebben vaak vernieuwende ideeën over hoe zij mensen die dat nodig hebben kunnen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat zij deze ideeën kunnen omzetten in daden, geeft de gemeente subsidie. De innovatiesubsidie is een financieel steuntje in de rug voor het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen. Ze hebben als doel de inwoners(groepen) die het nodig hebben, te ondersteunen en zorgen ervoor dat problemen voorkomen worden.

De gemeenteraad van Brummen heeft dit jaar budget vrijgemaakt om innovatieve ideeën te ondersteunen in het sociaal domein. Het kan dan gaan om maatschappelijke ondersteuning, participatie of jeugdhulp. Er zijn wat voorwaarden aan verbonden: het idee wordt uitgevoerd in de gemeente Brummen en is gericht op inwoners(groepen) van de gemeente. Het initiatief wordt niet uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen en beoordeeld. Indien al eerder door de gemeente subsidie is verstrekt voor een vergelijkbaar doel of activiteit wordt er geen subsidie gegeven. Op de gemeentelijke website zijn alle voorwaarden en een aanmeldformulier te vinden.

innovatiesubsidie@brummen.nl