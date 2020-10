Streekmuseum De Roode Tooren blijft geopend

DOESBURG – Vele evenementen en activiteiten werden de afgelopen weken afgelast in verband met de strengere coronamaatregelen. Galerijen sluiten tijdelijk hun deuren en culturele zondag wordt aankomende zondag niet gehouden. Streekmuseum De Roode Tooren blijft dapper doorgaan in deze lastige tijden. Het museum is nog gewoon geopend en verwelkomt de schaarse toeristen die nog in Doesburg te vinden zijn. Zo ook het gezin uit Zeeland op de foto. Zij brachten een bezoek aan de Hanzestad en dan mag het Streekmuseum De Roode Tooren natuurlijk niet ontbreken.

Het museum is op dinsdag tot en met zondag geopend, de toegang is gratis Uiteraard wordt een vrijwillige bijdrage in de daarvoor aanwezige giften bus bijzonder op prijs gesteld.

Foto: Han Uenk