Stoomtrein met panne

DIEREN – Eén van de treinen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) kreeg zondagmiddag 11 oktober pech en is stil blijven staan op het spoor in Dieren. Het euvel kon niet ter plaatse worden verholpen en vanuit Beekbergen is een speciale trein gekomen om de stoomtrein terug te brengen naar het depot bij Station Beekbergen, waar de locomotief gerepareerd kan worden. De passagiers bleven zaterdag rustig in de trein wachten terwijl de monteurs de oorzaak van de pech zochten. De stilstaande trein trok veel bekijks bij de overweg in de Geitenbergweg in Dieren.

Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink