STOER zoekt penningmeester

RHEDEN/ROZENDAAL – Het bestuur van de stichting STOER is op zoek naar een penningmeester. STOER is verantwoordelijk voor de vrijwillige seniorenprojecten door en voor ouderen in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Dit zijn onder meer de Preventieve Huisbezoeken, het project Mijn Huis Mijn Toekomst en de Vrijwillige Oudere Adviseurs.

Het penningmeesterschap vraagt gemiddeld 1 uur werk per week naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen -ongeveer 10 per jaar- die overdag worden gehouden. Daarnaast omvat het takenpakket het eenmaal per jaar opstellen van de begroting ten behoeve van subsidieaanvraag en het opstellen van de jaarrekening. Meer informatie over de stichting is te vinden op de website www.stichtingstoer.nl. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@stichtingstoer.nl.