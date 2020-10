Stoel tegen houtkachel veroorzaakt brand

TONDEN – In een woning aan de Hoevesteeg in Tonden heeft maandagavond 19 oktober brand gewoed in de keuken. Er stond een stoel in brand. De brand werd rod 19.35 uur gemeld, waarna de brandweer van Voorst met spoed uitrukte.

De eigenaar legde een verslaggever ter plekke uit da hij in de keuken administratie had gedaan. De houtkachel stond aan en toen hij even wegliep, schoof hij de stoel per ongeluk tegen de kachel aan. Toen de man terugkwam, stond de stoel in brand. De eigenaar heeft direct de brandweer gebeld, die de brand snel onder controle had. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de woning geventileerd.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink