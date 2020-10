Steun Zonnebloem Dieren

DIEREN – Zonnebloem afdeling Dieren is een van de deelnemers aan Rabo Clubsupport. Leden van de Rabobank kunnen Zonnebloem afdeling Dieren financieel steunen door een stem uit te brengen via de website. Dankzij de steun van Rabobankleden kunnen veel mensen met een lichamelijke beperking genieten van het Zonnebloemwerk. Dan hebben ze gezellige gesprekken met andere dorpsgenoten en met Zonnebloemvrijwilligers. Samen kunnen ze genieten van nieuwe plekken en bezienswaardigheden. Ideaal om de dagelijkse sleur achter zich te laten. Ze zijn dan even weg uit de omgeving die ze, vaak noodgedwongen, maar al te goed kennen.

www.zonnebloem.nl/dieren