Staging Silence in het Kröller-Müller

HOENDERLOO – Van 10 oktober tot en met 5 april presenteert het Kröller-Müller Museum de tentoonstelling Staging Silence. Met Staging Silence verwelkomt het Kröller-Müller Museum twee recente aanwinsten in de collectie: het videowerk Staging silence (3) van Hans Op de Beeck en het fotowerk Breaking dawn forever (2020) van Geert Mul.

Staging silence (3) is het derde en laatste deel in een reeks films van Hans Op de Beeck waarin de beschouwer wordt meegenomen op een reis door een verlaten wereld. In een minifilmset construeren én deconstrueren twee paar anonieme handen fictieve landschappen en interieurs. De mens ontbreekt nadrukkelijk in de steeds veranderende ensceneringen.

Voor Breaking dawn forever fotografeerde Geert Mul een 500 jaar oude eik, een zogenaamde Kroezeboom, die een grens of kruispunt markeert. Het licht achter de op een glasplaat geprinte foto verandert gedurende vijftien minuten van kleur en intensiteit: van warm tot koud krijtachtig wit. Van koel en schel maanlicht tot het zachte licht van een opkomende zon. Heel subtiel verandert de stilstaande foto hierdoor in een filmisch beeld.

Hans Op de Beeck en Geert Mul maken het verstrijken van tijd tastbaar in geënsceneerde voorstellingen die oproepen tot verstilling.

De twee aankopen worden gepresenteerd met een selectie multimediawerken uit de museumcollectie waarin stilte, reflectie en bezinning centraal staan. Ook de werken van Lara Almarcegui, Marinus Boezem, Hamish Fulton , Pierre Huyghe, Herman de vries en Jeff Wall bieden geregisseerde momenten van rust binnen de alsmaar versnellende wereld om ons heen.