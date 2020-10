Sportieve Rhedense wint puzzelroute

RHEDEN / EERBEEK – De natuur verkennen op een duurzaam vervoermiddel is voor vele mensen de eerste kennismaking naar elektrisch vervoer. De elektrische VeluweScooters worden vanuit Rheden en Eerbeek met verschillende routes verhuurd, maar ook met een puzzelroute. En met die puzzelroute kon nog een leuke prijs worden verdiend. Onlangs was de trekking, waarbij Annemarie Kars als winnaar uit de bus rolde. Deze sportieve Rhedense inwoner is samen met haar gezin in de zomer op pad geweest en heeft hierbij een puzzeltocht afgelegd. Annemarie Kars wint opnieuw een Scooterroute naar keuze. Ze kreeg haar prijs overhandigd door Nienke Meijer. Ook in de koudere seizoenen is een tocht door het gebied met warme kleding een leuk uitstapje. Op pad met de geluidsvrije VeluweScooter vergroot de kans om het wild in de Veluwezoom te spotten.