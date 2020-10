Sportclub Brummen en vv Oeken praten verder

BRUMMEN – De besturen van de voetbalclubs Sportclub Brummen en vv Oeken zitten binnenkort opnieuw met elkaar aan de overlegtafel. Beide clubs vinden het zonde als ze niet tóch alles uit de kast zouden halen om de voetbal(st)ers in Brummen en Oeken plezierig en in harmonie met elkaar te laten voetballen, ook in de toekomst.

Sinds vijf jaar werken de Brummense voetbalclubs onder de naam SJO samen op het gebied van jeugd- en vrouwenvoetbal. Deze samenwerking verloopt goed op het veld, maar minder plezierig in de bestuurskamer. Tot nu toe liepen gesprekken over de toekomst op niets uit en kwamen de clubs in een patstelling. Sportclub Brummen stelde voor om de clubs volledig te fuseren of uit elkaar te gaan.

Terugkijkend wordt duidelijk dat vanaf het eerste uur afspraken niet of nauwelijks vastgelegd werden, emoties meespeelden en er geen draaiboek was om op terug te vallen. De clubs werden, ook binnen de samenwerking, eerder elkaars concurrent dan partner. Zowel het bestuur van vv Oeken als het bestuur van Sportclub Brummen geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en de clubs willen het verleden graag achter zich laten.

Zowel Sportclub Brummen als vv Oeken is nog niet bereid om uit elkaar te gaan. Daarvoor is het succes van de jeugd- en damesafdeling te groot. Beide clubs zijn bereid te onderzoeken waar ze elkaar wél kunnen vinden. Vandaar een nieuwe poging om een goede samenwerking op poten te zetten. Ze gaan terug naar de tekentafel om nader tot elkaar te komen, deze keer onder begeleiding van een afgevaardigde van de KNVB.