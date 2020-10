Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal van start

RHEDEN – Onlangs vond de aftrap plaats van het Sport- en beweegakkoord voor de gemeenten Rheden en Rozendaal. 75 Aangesloten partners, waaronder sportclubs, scholen, zorgverleners en bedrijven, starten de komende tijd met de uitvoering van ideeën uit het akkoord. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners te laten genieten van sporten en bewegen.

Het Sport- en beweegakkoord is begin 2020 tot stand gekomen. Voor de zomervakantie zetten tientallen organisaties en betrokken inwoners hun handtekening onder het akkoord, dat bestaat uit vier thema’s: aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor jongeren (12-18 jaar), vitaal ouder worden, jonge kind in beweging (0-4 jaar) en toekomstbestendige sportaanbieders.

Per thema zijn concrete ideeën bedacht. Zo ligt er voor jongeren een plan voor een beweegchallenge-app, kijken sportclubs of zij het sportaanbod meer flexibel kunnen aanbieden en ligt er een plan om ouderen via een programma van therapie naar een structurele beweegactiviteit te helpen.

Nu het akkoord gesloten is, gaan de komende periode teams van partners aan de slag met de uitvoering. Voor de uitvoeringsplannen kunnen partners met een gezamenlijk plan een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Het rijk stelt in 2020 tot en met 2022 per jaar 40.000 euro beschikbaar voor Rheden en Rozendaal. Naast dit uitvoeringsbudget kunnen sport- en beweegaanbieders gebruik maken van ‘services’. Dit zijn ondersteuningsmogelijkheden voor specifieke hulpvragen van een sportclub, zoals deskundigheidsbevordering, workshops, opleidingen en begeleiding.

Kerngoep

Een kerngroep, bestaande uit een voorzitter én een ambassadeur voor ieder thema uit het akkoord, stelde zich tijdens de kick-off voor. Zij gaan partners van het akkoord ondersteunen bij de uitvoering. Ze geven advies over uitvoeringsplannen, verbinden betrokken mensen en organisaties aan elkaar, verdelen het beschikbare uitvoeringsbudget en kijken welke ‘services’ ingezet kunnen worden. De kerngroep kijkt met extra interesse naar innovatieve ideeën die buiten de gebaande paden gaan.

Nieuwe sport: You.Fo

Een voorbeeld van die innovatie werd aan het einde van de avond gepresenteerd door Giel Bos. Hij inspireerde de aanwezigen met de door hem bedachte nieuwe sport You.Fo. Een veelzijdige sport die draait om het gooien en vangen van een aerodynamische ring met speciaal ontworpen sticks. De sport kan op allerlei velden en plekken gespeeld worden, door verschillende teamgroottes, is mixed-gender en volledig zelf gereguleerd. Via een online platform word je lid van You.Fo World, en kun je spelers van overal ter wereld uitdagen, zelf teams vormen en zelf wedstrijden organiseren.